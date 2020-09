Horror 16.09.2020

Horror ohne Stimme

'Ich spreche ohne Stimme' als Horror-Kurzfilm liefert textlos so viele Eindrücke, dass die Wirkung nicht aus bleibt.

