Action 17.08.2020



Sera - Resident Evil Fanfiction Serie

Eine ganze Serie als Kurzfilme rund um Resident Evil ist bei ign dazumals entstanden. Was 2013 bereits umgesetzt wurde, ist auch heute noch sehenswert, wenn auch englisch.

Julia Voth, die ihr Gesicht auch als Jill Valentine im Game geliehen hat, zeigt sich in der Serie als hervorragende Schauspielerin.



























Und dann gibt es auch noch ein 'Behind the Scenes' mit einem Making-of der Dreharbeiten. Durchaus sehenswerter Blick hinter die Kulissen.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Fanfiction #Resident Evil #Kurzfilm #Serie







Auch interessant!



Claire Redfield - Pornos

Claire Redfield ist in Resident Evil sicher eine der begehrtesten Figuren. Klar, dass die Hentai-Pornos diese Figur gerne einsetzen.





Schauspielerin Michelle Rodriguez ist durch diverse Rollen in Blockbustern wie 'Avatar', 'Machete, 'S.W.A...





Wenn heuer 'Twilight' zu Ende geht wird die Filmreihe eine große Lücke in der Filmlandschaft hinterlassen...





Der lange Trailer zu Paul W.S. Andersons 'Resident Evil: Retribution' ist erschienen. Der Film startet am...





Sonys Screen Gems haben den ersten Trailer zu Paul W.S. Andersons 'Resident Evil: Retribution', dem berei...





Laut Deadline wird Oded Fehr nach seiner Auszeit im vierten 'Resident Evil' Film nun für Teil 5 'Resident...





Resident Evil ist heuer erstmals auch für Xbox 360 verfügbar. Aus diesem Grund bringt Microsoft ab 13. Mä...