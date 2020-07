Kino 06.07.2020

Kino-Blockbuster ab August

Die Cineplexx-Gruppe öffnet wie weitere Anbieter die Kinos am 5. August nach der Corona-Sperre. Grund sind weiterhin ausbleibende Kinostarts.

Im August sollen diverse Blockbuster nachgeholt werden, dann lohnt sich auch erst wieder der Kino-Betrieb. Viele der heimischen Kinos bleiben daher bis in den August noch geschlossen.



Offen hingegen sind Programmkinos wie Actors oder Urania, auch diverse kleinere Anbieter haben den Start bereits hinter sich oder für Mitte Juli angepeilt. Die Autokinos freuen sich auch über regen Zulauf, neben dem Standort in Groß-Enzersdorf bei Wien gibt es PopUp-Autokinos etwa auch in Graz und bald auch in Wels ('Car Cinema' in der Messe).

