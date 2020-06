Kino 07.06.2020

slash Filmfestival findet im September statt

Auch wenn es anders als üblich sein wird, die Veranstalter haben das Herbst-Festival zwischen 17. und 27. September 2020 angekündigt.

'Wir haben lange und intensiv darüber nachgedacht, wie und in welcher Form wir in diesem Ausnahmejahr ein /slash Filmfestival organisieren können und wollen. Schlußendlich sind wir zu zwei Einsichten gelangt: Zum einen muss /slash, sofern es möglich und vertretbar ist, zum ursprünglichen Termin stattfinden. Zum anderen verschreiben wir uns heuer wie in den vorangegangenen zehn Jahren als Veranstaltung voll und ganz einer analogen Erlebniskultur' erklärt Markus Keuschnigg, künstlerischer Leiter slash Filmfestivals.



In Gartenbaukino, dem METRO Kinokulturhaus und dem Filmcasino wird ein Programm, welches in den nächsten Wochen bekannt gegeben wird, zusammengestellt. Auf notwendige Sicherheitsvorkehrungen wird dabei geachtet.

