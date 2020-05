Angebot 23.05.2020

Netflix-Dokus kostenlos im Web

Weil die Schulen geschlossen wurden, hat sich Netflix dazu entschlossen, informative Dokumentationen in englischer Sprache frei ins Internet zu stellen. Sie sind nun gratis in Youtube.

Die Playlist aller Dokus, die man kostenlos im Internet findet, hat Netflix auf dem US-Channel zusammengestellt:



Gratis Dokus bei Netflix



Wer sich die exklusiven Filme ansehen will, sollte jetzt reinschauen - es ist kein Konto erforderlich.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Netflix #Dokumentation #Gratis #Corona







Auch interessant!

Corona-Virus ändert Kino-Welt

Die Kinos sind zu und die Filmproduzenten suchen sich neue Wege zum Publikum. Vermutlich mit dauerhaftem ...



FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...



Mit 99 im Kino

Nachdem die Regierung Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern indoor untersagt hat, gehen die Kinos ...



Netflix muss zurückstecken

Der Streaming-Riese Netflix wird im Jahr 2020 voraussischtlich vier Mio. Abonnenten in den USA verlieren...



Streaming-Fernsehen - on demand

TV-Sender im Internet sind eigentlich ein alter Hut. Aber der Trend, auch am Fernseher (und Tablet oder P...