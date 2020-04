Kino 29.04.2020

Corona-Virus ändert Kino-Welt

Die Kinos sind zu und die Filmproduzenten suchen sich neue Wege zum Publikum. Vermutlich mit dauerhaftem Effekt.

Dass Universal mit dem 'Trolls'-Nachfolger just zum Start der Krise in die Kinos wollte und dort vielfach auf geschlossene Säle gestoßen ist, führte zu einem Experiment, das die Filmproduzenten ohnehin schon in der Schublade hatten: Sie haben den Film kurzerhand auch im Stream angeboten, gleichzeitig zum Kino-Start. Und das war erfolgreich, der Film spielte mehr damit ein, als ein normaler Kinostart erwarten hätte lassen.



Die Konsequenz aus dem Ausweg aus der Not: Künftig will man immer so vorgehen, auch wenn die Kinos mit Boykott drohen. Mit dem Fall der Bedeutung der Kinos verhallt die Drohung aber ohne Wirkung. Im Gegenteil, sogar die Oscars dürften die Verpflichtung zur Kinobespielung fallen lassen und damit auch Türen für Streaming-Produktionen ein Stück weit öffnen - undenkbar vor der Krise.



Der neue Erfolg der Filmproduktionen wird jedenfalls eine neue Disruption am Markt schaffen. Kinos, die nach der Corona-Krise wieder aufsperren, werden neue und unerwartete Konkurrenz über das Internet bekommen. Dafür ist davon auszugehen, dass wieder einmal weniger Kinos ums Publikum buhlen, die Konsolidierung am Markt wird durch den Virus nicht langsamer werden.

