Kino 20.04.2020

Sicheres Kino: Autokino Wien soll starten

Auch wenn es kaum neue Filme aus Hollywood in dieser Saison gibt, möchten die Betreiber des Autokino Wien/Groß Enzersdorf schon bald als 'sicheres' Kino in der Corona-Saison wieder an den Start gehen.

Dazu wurden die Vorarbeiten begonnen, schließlich hat sich auf dem Areal des Autokinos bereits das Unkraut breit gemacht. Mit einer Crowdfunding-Kampagne sollen zusätzlich noch 18.000 Euro aufgetrieben werden, über 3000 wurden von Fans bereits eingenommen. Das Geld fließt in die Sanitäranlagen und den Anwalt, der die Corona-Bestimmungen für das Kino aushebeln helfen soll.



Danach könnte es losgehen mit dem Kinoprogramm im Autokino vor den Toren Wiens. Die lange und wechselvolle Geschichte des Kinos in Groß Enzersdorf vor dem 22. Bezirk in Wien könnte damit einmal mehr fortgeschrieben werden. Andere Veranstaltungen, die am Gelände des Autokinos zwischenzeitlich zuhause waren, scheinen bereits abgesagt - was nun fehlt ist 'nur' noch ein behördliches Einverständnis.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Autokino #Groß Enzersdorf #Wien #Kino #Auto







