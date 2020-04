Produkte 20.04.2020

Kino und Filme unterstützen

Wenn jetzt die Kinos geschlossen sind, dann ist das für die Branche bitter. Die Kinos und die Filmemacher stehen vor dem Nichts, gleichzeitig fehlt der Nachschub für Filmfans.

Mit Onlineangeboten kann man dem entgegenwirken, sowohl für jene, die gerne Filme sehen, als auch für die Branche, die nun keine Einnahmen mehr hat. Ein besonders spannendes Angebot für Filmfreunde, die hier aktiv werden möchten, ist der VOD-Club der Filmszene in Österreich.



VOD Club Online



Insbesondere deshalb ist diese Plattform besonders, weil sie die Filmschaffenden und das Lieblingskino gleichermaßen unterstützt, beide bekommen je ein Drittel des 'Ticket'-Preises. Es geht dabei um das Leihen (Video on Demand) von Filmen für zwei Tage und das Ansehen online, die Preise unter 5 Euro sind dabei durchaus leistbar und das breite Angebot an heimischem Film top. Zwei aktuelle Beispiele als Empfehlung sind für den Einstieg hiermit auch mitgegeben:



Inland

Couch Connection



Es geht bei den Filmen einmal tief nach Österreich hinein und einmal weit aus Österreich hinaus. Wir wünschen angenehme Stunden mit Filmgenuss aus Österreich - auch und gerade jetzt, wo die Kinos geschlossen sind!

#Film #Kino #Österreich #VOD







