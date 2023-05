TV-Fernsehen 10.05.2023

Zappn wird zu Joyn

Was die Pro7-Gruppe bisher als Streaming-App 'Zappn' verpackt hat, wird erweitert und nun als 'Joyn' vermarktet. Mit dabei sind auch andere Anbieter, auch die ORF-Sender kann man hier streamen.

Die 50 Sender sind nicht nur kostenlos auf den Apps in den verschiedensten App-Stores zu finden, auch auf der Website lassen sie sich gratis streamen.



Joyn Web und Links



Mediatheken der Sender lassen einige Sendungen auch vorab oder nachträglich streamen. Interessant ist, dass nicht auch gleich etwa das deutsche Joyn verbunden wurde, wo öffentlich rechtliche Angebote der Nachbarn und weitere Sender vorhanden wären. Das ist schade, denn eigentlich senden diese auch in heimische Netze und sind per 'joyn+' gegen Geld an die Plattform technisch auch verfügbar - an Rechten oder technischen Notwendigkeiten kann es also eher nicht liegen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

