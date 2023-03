Science Fiction 14.03.2023

Tree House Time Machine

Der Kurzfilm greift das Thema Zeitreise und Zeitmaschine auf, geht dabei aber vom Baumhaus eines 13jährigen aus.

