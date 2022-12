Gewinnspiel 01.12.2022



Räuber Hotzenplotz

Die Kaffeemühle der geliebten Großmutter (Hedi Kriegeskotte) wurde gestohlen! Kasperl und sein Freund Seppel machen sich umgehend auf, um den gerissenen Räuber Hotzenplotz (Nicholas Ofczarek) zu fangen.





Unglücklicherweise geraten sie dabei in die Hände des Räubers sowie des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann (August Diehl), bei dem sie die wunderschöne Fee Amaryllis (Luna Wedler) entdecken, die es nun ebenfalls zu befreien gilt. Der ermittelnde Polizist Dimpfelmoser (Olli Dittrich) sowie die Hellseherin Schlotterbeck (Christiane Paul) mit ihrem zum Krokodil mutierten Dackel Wasti sorgen für weiteres Durcheinander. Werden es die beiden Freunde schaffen, dem Räuber Hotzenplotz das Handwerk zu legen?







Der Film startet bereits am 8.12.2022 nur im Kino und ist die ideale Begleitung für Stunden, die in der Weihnachtszeit noch etwas Unterhaltung oder Ablenkung brauchen! Und unser Gewinnspiel bringt vielleicht den passenden zusätzlichen Spaß für Spieleabende dazu - wir verlosen 2 Spiele 'Der Räuber Hotzenplotz - Wer findet den Räuber'.











Wir wünschen viel Spaß im Kino und viel Erfolg bei der Verlosung dazu.





Material (c) 2022 Studiocanal GmbH / Walter Wehner

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kino #Film #Gewinnspiel #Verlosung #Spiel







Auch interessant!

Fit durch die kalte Jahreszeit

Die kalte Jahreszeit schlägt vielen Menschen auf das Gemüt. Gleichzeitig stellt sie eine große Herausford...



Stille Nacht im Entdeckerviertel

Die Wurzeln von 'Stille Nacht' sind in der grenzüberschreitenden Region an Inn und Salzach in mehreren Or...



Mehr Games durch Corona

Die Videospiel-Verkäufe der Sony-Konsole PlayStation 4 haben sich in der Corona-Zeit fast verdoppelt, wi...



Bestseller als Hörbücher und stark reduziert

In Büchern schmökern ist nicht Jedermanns Sache. Vielleicht fehlt die Geduld oder man hat einfach keine Z...