Science Fiction 13.11.2022

Ich sehe Roboter

Mordfall oder etwas Anderes? Mann oder Roboter? In diesem Kurzfilm geht es um spannende Themen der Zukunft, in denen Roboter menschliche Züge und Aufgaben annehmen.

#Roboter #Science Fiction #Krimi #Kurzfilm







