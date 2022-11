Science Fiction 03.11.2022

Nova

Frischer Sci-Fi-Horror kommt in Form des Kurzfilms 'Nova' über den Videokanal der Wahl. Spannendes Video für Zwischendurch als Erweiterung des Halloween-Horrors.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Horror #Kurzfilm







Auch interessant!

Hirn und Filmtote

Traurige Tode von Filmcharakteren bleiben im Gedächtnis, wie eine Studie der Ohio State University zeig...



Mackenzie Foy in Christopher Nolans 'Interstellar'

Mackenzie Foy, die durch die Rolle der Tochter von Bella und Edward in 'Breaking Dawn' bekannt wurde, wir...



Predators

Für Fans von echten Schockmomenten hat Twentieth Century Fox Home Entertainment Anfang November den jüngs...



'Fear(s) of the Dark': Horror-Zeichentrick vom Feinsten

Die Größen der Comicszene, Charles Burns, Blutch, Marie Caillou, Pierre di Sciullo, Lorenzo Mattotti und ...