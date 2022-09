Gewinnspiel 10.09.2022

Chase - mit Gewinnspiel in Graz

Will (Gerard Butler) und Lisa (Jaimie Alexander) sind auf dem Weg zu Lisas Eltern. Die beiden stecken in einer Ehekrise und Lisa will einige Zeit bei ihren Eltern verbringen, um einen klaren Kopf zu bekommen.

Als sie an einer Tankstelle halten, verschwindet Lisa plötzlich spurlos. Will gerät in Panik und ruft die örtliche Polizei um Hilfe. Die Ermittlungen kommen erst langsam in Gang, da es keine Anzeichen für ein Verbrechen gibt.







Als Detective Patterson Will verdächtigt, beschließt dieser, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Er beschafft das Überwachungsvideo der Tankstelle, auf dem ein Mann zu sehen ist, der Lisa anspricht. Will beginnt eine verzweifelte Jagd nach Lisas Entführer, während ihm die Polizei dicht auf den Fersen ist.











Passend zum Kinostart am 25.9. dürfen wir zwei Tickets für den Stunt Adrenalinpark in Graz verlosen. Wir wünschen viel Spaß im Kino und viel Erfolg für die Verlosung!





Material: (c) Leonine

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kino #Film #Verlosung #Gewinnspiel #Graz







Auch interessant!

Orphan: First Kill

Tricia (Julia Stiles) und Allen (Rossif Sutherland) können ihr Glück kaum fassen, als ihnen mitgeteilt wi...



Der junge Häuptling Winnetou

Turbulente Zeiten auf dem Immenhof! Während Charly die Kunstakademie besucht, kümmern sich Lou und Emmie ...



Guglhupfgeschwader

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein ...