Kino 03.08.2022

70 Mio. Dollar versenkt: Batgirl

Nach Meldungen aus US-Medien hat Warner den Batgirl-Film eingestellt, nachdem er bereits abgedreht und in der Postproduktion war.

Eine Testvorführung wird genannt, die ganz und gar nicht gut beim Publikum angekommen sei. Der teure und gut besetzte Film hätte die Wünsche an ihn nicht erfüllen können, Warner zieht ihn daher zurück - nach angelaufenen Kosten von 70 Mio. Euro.







Der Film ist bereits in der Postproduktion, diese und das notwendige Marketing kosten danach noch einmal eine solch riesige Summe. Insofern hat Warner zwar viel Geld geopfert, aber eben auch noch viel eingespart. So soll nach dem Screening klar gewesen sein, dass der Film genauso wie ein früherer Versuch mit 'Batwoman' floppen wird. Batgirl selbst gab es übrigens auch schon auf dem Fernseher, in der Batman-Serie hatte sie eine Rolle:







Unter Fans gilt als gesichert, dass das Werk, das bei Kinos und Streaming-Diensten angekündigt war, zu sehr 'woke' war, also linke Gender- und Inklusionspolitik zu sehr über den geopferten Inhalt des Films gestellt habe. 'Go woke, go broke' ist ein geflügeltes Wort auch in Hollywood - und in dieser Disziplin dürfte auch der Film gestanden haben, wenn man den Kommentatoren glaubt. Dementsprechend hat Warner Studios die Reißleine gezogen, bevor der Film im Kino verrissen wird. Für die Macher ist eine Absage eines Produkts nach Fertigstellung aber jedenfalls eine brutale Brandmarkung für kommende Projekte.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

