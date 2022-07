Gewinnspiel 21.07.2022



Guglhupfgeschwader

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es vorher nicht nur mit Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun.

Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Guglhupfe der Oma (Enzi Fuchs) zerschießen, hört für den Eberhofer der Spaß endgültig auf! Eberhofers Ermittlungen werden noch zusätzlich erschwert, denn Rudis (Simon Schwarz) neue Flamme, die diskutierfreudige Theresa (Stefanie Reinsperger), sprengt das eingespielte Fahndungs-Dreamteam. Darüber hinaus ist ganz Niederkaltenkirchen im Lottofieber, Flötzinger (Daniel Christensen) wähnt sich gar schon als Millionär und was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Otto (Johannes Berzl) auf sich, der Franz verdächtig ähnlich sieht? Zu allem Unglück wird der Franz von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) auch noch zur Paartherapie genötigt – für den phlegmatischen Niederbayern eine ganz und gar nervenaufreibende Erfahrung.







Der Film startet am 4.8.2022 nur im Kino. Wer sich seinen Gugelhupf selbst auftischen möchte oder einen Vorgeschmack über das Hörspiel zum Film bekommen will, hat bei uns die Chance in der Verlosung:



Gewinnspiel zum Kinostart:



Wir verlosen passend zum Kinofilm ein Hörspiel sowie Silikon-Gugelhupf-Form und Teig-Spachtel von Tupperware.







Viel Erfolg beim Gewinnspiel und viel Spaß im Kino!





Material: 2021 Constantin Film/Bernd Schuller

