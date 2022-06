Animation 18.06.2022

The Shift

Animationsfilm, der uns in eine Zukunft voller unkontrollierbarer KI-Roboter führt, die vom Menschen die Kreativität erlernen wollen. Dazu schnappen sie sich die Neugeborenen...

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Science Fiction #Animation #Kurzfilm #KI #AI







Auch interessant!

The King and the Pawn

In die Welt des Schach-Spiels führt uns dieser Kurzfilm, der als emotionale Animation gestaltet wurde....



Dem Ärger Luft machen

Es gibt so viel, was einem ärgern lassen mag. Dieser Kurzfilm zeigt in einer witzigen Animation, dass sic...



Unbreakable

Der kleine Hase ist ein süßes Stofftier in dieser Kurzfilm-Animation. Er ist aber auch ein Zeichen für St...



Mein Kind

Der Animations-Kurzfilm 'My Child' zeigt die Beziehung von Mutter und Tochter im Zeitverlauf - und das in...



Ralph reichts

Die Generation, die noch mit 8-Bit-Games aus Spielhallen aufgewachsen ist, wird mit diesem Animationsspaß...