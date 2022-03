Kino 28.03.2022

Oscars 2022

Der beste Hauptdarsteller attackierte den Moderator - abseits dieses Ausrasters von Will Smith inklusive Watsche für Chris Rock war die Rückkehr der Oscars 2022 aber weit weg von früherer Aufmerksamkeit und Glamour.

Die 94. Academy Awards waren mal eine große Nummer und nicht erst Corona hat dem Schlachtschiff der Filmwelt den Reiz genommen. Trotzdem sind die Oscars 2022, die die Rückkehr der Awards in die Herzen der Filmliebhaber markieren sollten, wieder zurück.



Für Spannung sorgte jedenfalls Moderator Chris Rock, der Komiker ging jedoch eindeutig zu weit: Er machte sich lustig über die Frau von Will Smith und ihre Frisur, die jedoch durch eine Krankheit hervorgerufen wurde. Will Smith wurde daraufhin nicht nur laut, sondern ging auch auf die Bühne und verpasste Rock eine Watsche. In manchen Stationen konnte man das unzensiert sehen, etwa in Japan:



VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa— Timothy Burke (@bubbaprog) 28. März 2022



Abgesprochene Show? Einiges spricht dagegen. Zumindest bekamen die Oscars 2022 damit eine jener Geschichten, die die Presse braucht. Ein wenig des Glamours und der Geschichten aus der großen Zeit werden so wieder in Erinnerung gerufen. Die neuen Regeln mit vielen Kategorien machen keinen schlanken Fuß, die Zeremonie leidet eher darunter genauso wie unter dem eher offen abgelehnten Publikumspreis. Die Sieger und Gewinner der Oscars 2022 sind jedenfalls wie folgt, auch Will Smith konnte sich da nochmal von der besten Seite zeigen:



Oscars 2022 Sieger



Bester Hauptdarsteller: Will Smith

Beste Hauptdarstellerin: Jessica Chastain

Bester Nebendarsteller: Troy Kotsur

Beste Nebendarstellerin: Ariana DeBose

Bester Film: Coda

Beste Regie: Jane Campion

Meiste Auszeichnungen: Dune (6)



Aus dem gewaltigen Comeback der Oscars 2022 wurden also mehr gewalttätige, zumindest wird nur das hängen bleiben. Die neuen Regeln mögen gut gemeint gewesen sein, gut waren sie in der Praxis eher nicht. Statt sich in vielen Teilen zu zersprageln wäre es vielleicht besser gewesen, etwa Ford Coppola, De Niro und Pacino mehr Raum zu geben.

