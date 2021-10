Kino 30.09.2021

Wie Kinos wieder Besucher locken...

Die durch die Coronakrise angeschlagene Kinobranche will mit einer rekordverdächtigen Marketingkampagne wieder zu alter Größe finden.

Wie die Entertainment Retailers Association (ERA) unter Verweis auf ein geheimes Treffen von führenden Mitgliedern der British Association for Screen Entertainment (BASE) wissen lässt, sollen allein in Großbritannien in den nächsten 18 Monaten mindestens 250 Mio. Pfund (rund 290 Mio. Euro) für einen neuen Kino-Boom investiert werden.



'Medienpräsenz im Wert von mehr als einer Viertelmillion Pfund wird sicherstellen, dass keiner übersehen kann, dass das Filmgeschäft wieder voll angelaufen ist', sagt ERA-CEO Kim Bayley. Dieses Ausmaß an Marketing-Unterstützung sprenge jede Skala. 'Nach 18 Monaten, in denen die Branche aufgrund von fehlenden Releases und Kinoschließungen ausgehungert worden ist, erleben wir nun ein dramatisches Comeback', gibt sich der Experte überzeugt. Dafür sei man dem BASE-Verband und den Hollywood-Studios, die er vertritt, sehr dankbar.



'Unser Geschäft hat sich während der Pandemie als sehr strapazierfähig erwiesen. Wir haben alle einen sehr guten Job gemacht, um bestehende Werke aus unserem Katalog noch einmal zu bewerben. Aber neue Filme sind einfach der beste Antriebsmotor', meint Paul Newton, Head of Commercial beim ERA-Mitglied Sky Store. 'Der Besuch eines Kinos ist das ultimative Marketing-Tool. Wir werden uns bald an einem riesigen Festmahl mit neuen Inhalten weiden können', so Andres Stewart, Head of Commercial Partnerships bei Amazon Video.



Dass die Filmwirtschaft tatsächlich eine derartige Rekordsumme ins Marketing investieren will, geht aus einem geheimen internen Briefing der führenden BASE-Vertreter hervor, das am 16. September im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung des Verbandes stattgefunden hat. Der Zeitpunkt für dieses Treffen war knapp zwei Wochen vor dem Kinostart des lange verschobenen neuesten James-Bond-Streifens 'Keine Zeit zu sterben' bewusst gewählt. Mit dem heiß ersehnten Blockbuster will die Branche quasi symbolisch ihr eigenes Wiederauferstehen zelebrieren.

pte/red

#Kino #Branche #James Bond #Kampagne #Werbung #Corona







