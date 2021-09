Gewinnspiel 03.09.2021

Saw: Spiral

Der Film eröffnet ein neues, perfides Kapitel der 'Saw'-Saga, in dem ein kaltblütiger Serienmörder auf bestialische Weise für seine ganz eigene Form von Gerechtigkeit sorgt.

Zusammen mit dem angesehenen Polizeiveteranen (Samuel L. Jackson) untersuchen der abgebrühte Detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) und sein noch unerfahrener Partner (Max Minghella) eine Anzahl abscheulicher Morde, die auf unheimliche Weise an die grausame Vergangenheit der Stadt erinnern. Ohne es zu ahnen, wird Zeke immer tiefer in das mörderische Geheimnis hineingezogen und findet sich plötzlich im Zentrum des morbiden Spiels eines bestialischen Killers wieder.



Saw-Fans können in unserem Gewinnspiel an Premieren-Tickets kommen, je 2 mal 2 werden in der Velosung unter unseren Lesern verteilt:







Der Film startet am 16.9. nur im Kino. Die Premiere in Wien findet einen Tag vorher statt.





