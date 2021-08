Gewinnspiel 25.08.2021



After Love

Der Kinofilm basiert auf dem dritten Buch der Beststeller-Reihe von Erfolgsautorin Anna Todd. Und zum Start im Kino gibt es auch etwas zu gewinnen!

Tessa (Josephine Langford) steht vor einem aufregenden neuen Kapitel in ihrem Leben. Doch als sie für ihren Traumjob nach Seattle umziehen will, erreichen Hardins (Hero Fiennes Tiffin) Eifersucht und unberechenbares Verhalten einen neuen Höhepunkt und drohen ihre leidenschaftliche Beziehung endgültig zu zerstören. Ihre Situation wird noch komplizierter, als Tessas Vater unerwartet zurückkehrt und schockierende Enthüllungen über Hardins Familie ans Licht kommen. Schließlich stehen Tessa und Hardin vor einer Entscheidung: Werden sie für ihre Liebe kämpfen oder ist es an der Zeit, dass sich ihre Wege für immer trennen?







Zunächst entwickelte sich die After-Reihe auf der Fan Fiction-Seite Wattpad zu einem Liebling der Leser*innen und wurde dann zu einer Verlagssensation. In den Hauptrollen sind wieder Josephine Langford als Tessa und Hero Fiennes Tiffin als Hardin zu sehen. Ergänzt wird der Cast durch Chance Perdomo, Stephen Moyer, Mira Sorvino, Carter Jenkins, Arielle Kebbel, Frances Turner, Kiana Maderia, Louise Lombard und Rob Estes. Regie führte Castille Landon, das Drehbuch stammt von Sharon Soboil. Produziert wurde 'After Love' von Jennifer Gibgot, Brian Pitt, Aron Levitz, Mark Canton und Courtney Solomon.



Wir verlosen passend zum Filmstart am 2. September im Kino zwei Hörbücher und zwei Bürsten. Viel Erfolg bei dem Gewinnspiel!









