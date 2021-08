Verlosung 02.08.2021



Kaiserschmarrndrama

Die Idylle des niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ist in Gefahr. Das liegt weniger daran, dass das dorfbekannte Webcam-Girl ermordet wurde.

Diesen Fall geht der Franz mit der gewohnten Tiefenentspanntheit an. Ausgerechnet jetzt sitzt sein aufdringlicher, aber stets hilfreicher Co-Ermittler Rudi (Simon Schwarz) nach einem Unfall im Rollstuhl und gibt natürlich Franz die Schuld dafür. Als Rudi sich dann auch noch auf dem Hof einnistet und eine Rundumbetreuung von Franz erwartet, ziehen erste dunkle Wolken im Paradies auf. Richtig bedroht wird Eberhofers Ruhe aber durch Dauerfreundin Susi (Lisa-Maria Potthoff), die sich mit Franz‘ verhasstem Bruder Leopold (Gerhard Wittmann) verbündet hat, um neben dem Hof ein Doppelfamilienhaus mit Gemeinschaftssauna zu bauen - was auch Papa Eberhofer gehörig gegen den Strich geht.



Und als wäre das Dorfleben mit einer rebellischen Motorradgang und Marihuana-Fleischpflanzerln nicht schon bunt genug, muss Franz auch noch entdecken, dass seine Freunde Simmerl (Stephan Zinner) und Flötzinger (Daniel Christensen) Stammkunden beim Mordopfer waren.











Kaiserschmarrndrama ist ab 5.8.2021 im Kino! Und passend dazu verlosen wir für den eigenen Kaiserschmarrn die richtige Kombi von tupperware.at

- zwei Gewinner können sich also im Kino neben Poppcorn, Nachos und Cola auch noch stilecht mit Kaiserschmarrn aus dem Doggypack versorgen.







Wir wünschen viel Erfolg bei der Teilnahme an der Verlosung!





(c) Constantin Film Verleih GmbH / Bernd Schuller

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Tupperware #Kino #Film #Verlosung #Gewinnspiel







Auch interessant!

Legoland im Test

Im Kinderzimmer hat Lego seinen fixen Platz seit Generationen. Und auch, wenn es um Urlaub und Unterhaltu...



Dreharbeiten zu 'Ludwig II.' haben begonnen

Am vergangenen Dienstag, dem 26. Juli, haben am Starnberger See bei München die Dreharbeiten zu 'Ludwig I...



'Wickie 2': Auf grosser Fahrt in 3D

Michael Bully Herbigs 'Wickie' war im Kino ein sensationeller Erfolg. Deshalb muss nun auch eine Fortsetz...



TV-Tipp: Living In Oblivion

Hinter dem Titel 'Living in Oblivion' verbirgt sich eine gut getimte Satire aufs Filmemachen unter schwie...