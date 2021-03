Aktuell 18.03.2021

Wanda läßt AMC-Kinos los

Das chinesische Konglomerat Wanda Group hat die Kontrolle über die weltweit größte Kinokette AMC aufgegeben und hält im März nur noch einen Anteil von 9,8 Prozent an dem Unternehmen.

Tochtergesellschaften von AMC sind unter anderem UCI und Odeon. Im Corona-Jahr 2020 hat die Kinokette einen Rekordverlust von 4,6 Mrd. Dollar (etwa 3,9 Mrd. Euro) erlitten. 'Es gibt jetzt keinen kontrollierenden Anteilhaber mehr. Darum wird AMC ab jetzt von einer Vielzahl von Aktionären geleitet, so wie die meisten börsennotierten Unternehmen', erklärt AMC-CEO Adam Aron. Die Wanda Group ist weiterhin der größte Gesellschafter der Kinokette. Noch im Oktober besaß der chinesische Konzern Anteile von 37,7 Prozent an AMC und hatte damit ein Stimmrecht von 64,5 Prozent.



Trotz der massiven Verluste in der Corona-Krise haben Amateur-Investoren auf der Social-News-Plattform Reddit den AMC-Aktienpreis im Januar in die Höhe getrieben. Lag der Preis Anfang des Jahres noch bei drei Dollar, sind die Wertpapiere zeitweise auf Kosten von bis zu 20 Dollar gestiegen. Durch Aktienverkäufe hat AMC etwa 917 Mio. Dollar gesichert.



Die Wanda Group wird weiterhin großen Einfluss auf AMC haben. Das Konglomerat hält laut Aron noch zwei Aufsichtsratsmandate bei der Kinokette. Unter anderem hat die Wanda Group bei ihrer Expansion nach Westen große Anteile des Fußballklubs Atlético Madrid sowie an dem Hollywood-Studio Legendary Entertainment gekauft.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kino #China #USA #Börse







Auch interessant!

17 Tage Sperrfrist

Der weltgrößte Kinobetreiber AMC und das Hollywood-Filmstudio Universal haben eine neue folgenreiche Ve...



Videoüberwachung in Kinos

Mit einem 'Pirateeye' sollen die Kinosäle überwacht werden, um illegale Raubkopien einzudämmen. Kameras w...



IMAX und große Leinwand

Das internationale Comeback der IMAX-Kinos ruft Nachahmer der Großleinwand-Technologie auf den Plan. In d...