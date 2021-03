Vorschau 15.03.2021

Oscars 2021: Nominierungen

Die Oscar Nominierungen 2021 zeigen 'Quo vasis Aida' aus Österreich an, 'Mank' aber insgesamt mit 10 Nominierungen in Favoritenrolle.

Schwarzweiss malt David Fincher 'Mank' und begeistert schon im Vorfeld zur Preisverleihung am 25.4.2021. Insgesamt 10 Nominierungen vereint Mank auf sich. 'Nomadland', 'Minari', 'Father', 'Sound of Metal', 'Judas and the Black Messiah', 'The Trial of Chicago 7', können jeweils 6 Nominierungen verbuchen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Awards #Film #Oscars #2021 #Nominierungen







Auch interessant!

Oscars 2021 verschoben

Erst Ende April 2021 finden die Academy Awards 2021 - also die Verleihung der Oscars - statt....



Corona-Virus ändert Kino-Welt

Die Kinos sind zu und die Filmproduzenten suchen sich neue Wege zum Publikum. Vermutlich mit dauerhaftem ...



Oscars Gewinner 2020: Academy Awards

Auch in diesem Jahr gibt es die erfolgreichen Filme und ihre Darsteller, die kleinen und großen Skandale ...



Netflix bei Oscars

Das US-Justizministerium hat die den Oscar verleihende Academy of Motion Picture Arts and Sciences davor...



Oscar Gewinner 2019

Die Academy Awards 2019 haben viele Oscars verteilt, aber mussten auf einen 'Host' verzichten. Nach 30 Ja...