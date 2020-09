Aktuell 10.09.2020

Britische Apokalypse

Im Corona-Lockdown isolierte Briten streamen am liebsten dystopische oder apokalyptische Filme.

Streifen wie der Zukunfts-Thriller 'Minority Report' oder die Weltuntergangs-Komödie 'The World's End' erfreuen sich großer Popularität, wie Publikumszahlen und eine Umfrage des zur Sky Group gehörenden Internet-TV-Dienstes Now TV zeigen.



'Bestimmte Persönlichkeitstypen suchen in beängstigenden Situationen gezielt nach Angstreizen, um sie besser verarbeiten zu können. Für viele Menschen ist das eine ganz normale Bewältigungsstrategie. Das Coronavirus ist eine nicht sichtbare, schwer fassbare Bedrohung. Durch apokalyptische Filme ist es möglich, sich davon abzulenken. Man sieht dadurch oft schlimmere Situationen als die eigene, was die Realität im Vergleich weniger schlimm macht', erläutert Psychologe Christian Gutschi gegenüber pressetext.



Laut den Zahlen von Now TV hat vor allem der postapokalyptische Film 'After Earth' in den vergangenen Monaten an Beliebtheit gewonnen. Streams des Streifens erhöhten sich um 452 Prozent. Die Publikumszahlen für 'Minority Report' stiegen um 159 Prozent, die für 'The World's End' um 85 Prozent. Now TV hat 2.000 Zuseher befragt, um herauszufinden, wieso sie gerade in der Corona-Zeit solche Filme schauen.



Ein Viertel der Umfrageteilnehmer, die momentan gerne apokalyptische oder dystopische Streifen sehen, fühlt sich dadurch besser über die eigene Realität. Drei von vier dieser Filmfans kommen mit dem Lockdown leicht zurecht. 57 Prozent sehen sich als mental gut auf eine mögliche zweite Corona-Welle vorbereitet. Den Analysten zufolge sind die Sehgewohnheiten von Menschen stark von der aktuellen Situation auf der Welt beeinflusst.



Auf die Frage, welche fiktionalen Charaktere sie gerne als Helfer in einer echten Apokalypse hätten, lag Arnold Schwarzeneggers 'Terminator' mit 13 Prozent gemeinsam mit Sarah Connor aus der gleichnamigen Filmreihe auf dem ersten Platz. Auf dem zweiten Platz liegt Marvel-Superheld 'Captain America' mit zwölf Prozent.

pte/red

