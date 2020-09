TV-Fernsehen 03.09.2020

Watch Party bei Twitch

Das US-Streaming-Portal Twitch bietet ab jetzt weltweit das Feature 'Watch Parties' an, mit dem User gemeinsam mit Streamern digital Filme und Fernsehserien anschauen können.

Die Amazon-Tochter Twitch ist vor allem für Gaming-Streams bekannt, aber Nutzer neigen immer häufiger zu anderen Inhalten. Seit Dezember 2019 ist beispielsweise die Chat-Rubrik 'Just Chatting' am populärsten. Twitch will deswegen in neue Bereiche expandieren.



Um Watch Parties zu verwenden, brauchen Twitch-Nutzer auch einen Account auf Amazon Prime Video. 'Zuschauer auf der ganzen Welt können an Watch Parties teilnehmen, solange ein Titel in ihrer Region auf Prime Video verfügbar ist', heißt es von der Streaming-Plattform. Filme oder TV-Serien, die weltweit zugänglich sind, werden auf Twitch entsprechend gekennzeichnet.



Während des Streams ist genau wie bei Gaming-Inhalten eine Kommentarfunktion eingeblendet. Darüber sind die Webcams der Streamer zu sehen, wodurch User ihre Reaktionen auf die Filme und Fernsehserien sehen können. Ebenso wie bei der Videospiel-Rubrik können Anwender ihre Lieblings-Streamer finanziell unterstützen oder deren Kanäle abonnieren.



Momentan ist der globale Streaming-Markt von einem harten Konkurrenzkampf gekennzeichnet. So versucht beispielsweise Social-Media-Gigant Facebook mit seiner 'Facebook Gaming'-App Twitch auszubooten. Auch deswegen will Twitch andere Formen von Inhalten testen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Twitch #Streaming #Party







Auch interessant!

Amazon Prime Gaming statt Twitch

Bisher hatte Amazon seine gratis Gaming-Angebote bei Twitch 'Prime' verteilt. Nun wandert dieser Bereich ...



eSports mit hohem Preisgeld in Wien

Ende März soll die nach eigenen Angaben größte LAN-Party des Landes und Gaming-Area im DZ abgehalten werd...



Fails der Party-Girls

Wenn der Alkohol in größeren Mengen fließt, dann wird die Party schon mal etwas lustiger. Auch für den Ka...



ASMR geht unter die Haut

Manche nennen es Entspannungsvideos, andere verbinden mit ASMR den Orgasmus im Hirn. Der Trend aus den US...



Spiele für Wii U zurückgehalten

Der große Spiele-Publisher Ubisoft hält zumindest einen fertigen Titel für die Wii U zurück. Grund dafür ...