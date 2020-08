Krimi 24.08.2020



Rage

Selbstjustiz nachdem die anderen Optionen fehlen - Spannung und Action gepackt in einen schön gemachten Actionkurzfilm aus Deutschland.





Im Wesentlichen eine sauber umgesetzte Kampfszene am Rande eines Shootings, die hier dargeboten wird. Und das passiert sehr stimmig und weitgehend professionell.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Action #Film #Kurzfilm







Auch interessant!

Pizza Time

Der Kurzfilm (en) verbindet Humor mit Action und Horror - und wird genau in dieser Form auch aufgelöst....



Triggered

Actiongeladener Kurzfilm in englischer Sprache, der neben Special Effects auch erstaunlich gut Geschichte...



Die Lehrerin

Immer aufwändiger werden die Kurzfilme, mit denen Technikhersteller ihre Produkte vorstellen. So etwa mit...



Sentinel

Ein Kurzfilm mit viel Action in einer zukünftigen Welt. Der Kampf gegen die Drohne zeigt ein nachdenklich...